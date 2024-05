Trane tok ledelsen ved Anders Hagerup etter et kvarter, og Haakon Sørbøe Voraa doblet ledelsen for Trane da han satte inn 2-0 et kvarter før sidebytte. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 2-0.

Ble utvist

Solberg satte ballen i nettet og økte ledelsen ett minutt etter hvilen, og Henrik Seim Frotvedt satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-0 for Trane. Solberg satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for Trane etter 63 minutter. Etter 77 minutters spill reduserte Trio ved Martin Lygre. Trane ble redusert til ti mann da Frotvedt ble utvist minuttet før full tid. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 5-1.

Tranes Mathias Stokkebø, Haakon Sørbøe Voraa, Johannes Gustavsen og Elias Slettebak Urke fikk gult kort. For Trio fikk Nikolai Bendiksen Mayer og Eivind Tufta Saghaug gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter lørdagens kamp er Trane nummer to på tabellen med tolv poeng, mens Trio er på tolvteplass med null poeng.

Michael Szajnfeld var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Trio måle krefter med Lyngbø, mens Trane møter Smørås.