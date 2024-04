Malvik/Hommelvik tok ledelsen ved Jonas Nikolai Nilsen Kolnes etter kun sju minutters spill, men Steinkjer 2 utlignet til 1-1 da Øksnes-pedersen satte ballen i mål sju minutter senere. Etter 16 minutter fikk Steinkjer 2 straffe. Julian Meyer Kristiansen Mæhre satte inn 2-1-målet, og Øksnes-pedersen scoret igjen da han gjorde 3-1 etter 27 minutters spill. Matheo Alexander Johnsen Langlid økte ledelsen da han satte inn 4-1 etter 40 minutter. Etter halvspilt kamp var stillingen 4-1.

Publikum fikk mye å juble for

Ett minutt etter hvilen reduserte Malvik/Hommelvik ved Kolnes, og Jonas Nordgård Stensaas reduserte for Malvik/Hommelvik like etterpå. Noen minutter etter pause var hattricket et faktum for Øksnes-pedersen, og etter et kvarter av andre omgang økte avstanden mellom lagene da Mæhre satte inn 6-3. Kolnes gjorde hattrick da det var spilt en halv time i andreomgangen. Dermed endte oppgjøret 6-4.

Martin Aleksander Rognerud-Hollås og Oliver Ulstad Karlsen fikk se det gule kortet.

Troner på topp

Etter lørdagens kamp er Steinkjer 2 nummer fem på tabellen med fire poeng, mens Malvik/Hommelvik er på førsteplass med sju poeng.

Christer Høstland Hanssen var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Steinkjer 2 måle krefter med Lånke, mens Malvik/Hommelvik møter Ranheim.