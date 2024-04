Mali Hegvik Øvrebø ga Hødd ledelsen etter 13 minutters spill. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0 etter første omgang.

Hødd holdt stand

Blindheim utlignet til 1-1 da Kristine Nærø satte ballen i mål åtte minutter ut i andre omgang. Et kvarter før slutt var Blindheim uheldig og gjorde selvmål. Simone Sandvik Kjetland sørget for at stillingen var 3-1 tre minutter senere. Tre minutter før slutt reduserte Blindheim ved Erica Malén Aure Akslen. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 3-2.

Hødd topper tabellen

Etter torsdagens kamp er Hødd nummer én på tabellen med seks poeng, mens Blindheim er på tredjeplass med fire poeng.

Osvald Georg Hammer Nygjerde var kampleder.

Hødd bryner seg på Herd 1. mai, mens Blindheim spiller neste kamp mot Aksla/Guard/Rollon to dager senere.