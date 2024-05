Angel Nicolai Reitan sendte Neset/Aasguten i ledelsen da han satte inn 1-0 etter et kvarter, men Robin Stene sørget for balanse i regnskapet da han satte inn 1-1 ett minutt senere. Heine Guldseth Sørensen sendte Lånke/Fram i føringen da han satte inn 2-1 et kvarter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 1-2.

Var suverene i andre omgang

Da det var spilt et kvarter av andreomgangen, scoret Lånke/Fram ved Lucas-André Flôrez-Gjertsen, og Peder Fjellanger Overvik økte ledelsen for Lånke/Fram da han satte inn 4-1 fem minutter senere. Flôrez-Gjertsen økte til 5-1 for samme lag etter 58 minutter. Ingen av lagene maktet å få ballen i mål etter dette. Dermed ble sluttresultatet 1-5.

Peder Fjellanger Overvik pådro seg gult kort.

Lånke / Fram leder serien

Etter torsdagens kamp er Neset/Aasguten nummer sju på tabellen med tre poeng, mens Lånke/Fram er på førsteplass med ni poeng.

Stephen Frank Loxley var dommer i kampen.

I neste runde skal Neset/Aasguten måle krefter med Inderøy 9. mai, mens Lånke/Fram møter Nessegutten/Skogn samme dag.