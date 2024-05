Mandalskameratene 2 fikk et forsprang da Jakob Hansen satte inn 1-0 etter et kvarter. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 0-1.

Mandalskameratene 2 snudde kampen

Mandalskameratene 2 doblet ledelsen da Mohamed Nour Abdullatif satte inn 2-0, og 18-åringen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Mandalskameratene 2 et kvarter før full tid. Hansen satte ballen i nettet og økte ledelsen fem minutter senere. Åtte minutter før slutt reduserte Vindbjart 2 ved Sander Wiik. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-4.

Mandalskameratene 2 klatret til andreplass

Etter torsdagens kamp er Vindbjart 2 på sjuendeplass på tabellen med to poeng, mens Mandalskameratene 2 ligger på andreplass med sju poeng.

Kurth Egil Kalsnes var dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Vindbjart 2 spiller mot Randesund 2 6. mai, mens Mandalskameratene 2 spiller neste kamp mot Flekkefjord 2 to dager senere.