Mona Cathrine Nordgård sendte laget sitt i ledelsen da hun satte inn 1-0-målet allerede etter ti minutters spill, og fire minutter senere doblet Siri Elise Bjørgan ledelsen. Lise Storli økte til 3-0 for Beitstad 2/Egge 2 7er etter 21 minutter, og Beitstad 2/Egge 2 7er økte ledelsen da 28-åringen satte ballen i nettet fire minutter senere. Dermed var stillingen 4-0. Etter en halvtimes spill scoret Bjørgan igjen da hun gjorde 5-0. Det resultatet sto seg til pause. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 5-0.

Målshow i andre omgang

Fem minutter ut i andreomgangen var hattricket et faktum for Beitstad 2/Egge 2-angriperen. Fem minutter senere var Stjørna/HIL/Fevåg uheldig og satte ballen i eget nett. Et kvarter før full tid økte avstanden mellom lagene da Linn Maria Petersen satte inn 8-0, og Bjørgan scoret sitt fjerde mål i kampen da hun gjorde 9-0 fem minutter senere. Beitstad 2/Egge 2 7er rykket ytterligere ifra da Oda Storstad økte ledelsen etter 55 minutter. Ingen av lagene klarte å score flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 10-0.

Kjempet seg opp til femteplass

Etter mandagens kamp er Beitstad 2/Egge 2 nummer fem på tabellen med tre poeng, mens Stjørna/HIL/Fevåg er på niendeplass med null poeng.

Svein Egil Hauge var kampleder.

Beitstad 2/Egge 2 spiller mot Flatanger 13. mai, mens Stjørna/HIL/Fevåg spiller neste kamp mot Kvam 20. mai.