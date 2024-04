Linus Winsjansen Restad ga laget sitt ledelsen da han satte inn 1-0-målet allerede etter ti minutter, men Kim Roger Laugsand sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Det resultatet sto seg til pause. Da lagene gikk til pause etter 45 minutter, var stillingen 1-1.

Fikk marsjordre

Melhus 2 tok ledelsen da Erlend Sand Dragset satte inn 2-1 etter 78 minutters spill. Gimses Kristoffer Wigdahl Lie ble vist av banen etter å ha fått sitt andre gule kort ett minutt på overtid. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 2-1.

Melhus 2s Roy Gunnar Engesund Pedersen og Einar Loeng Grilstad fikk gult kort. For Gimse fikk Anders Olsen Reitaas gult kort.

Tok over andreplassen

Etter mandagens kamp er Melhus 2 på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Gimse er nummer sju med tre poeng.

Ketil Krogstad var dagens dommer.

Melhus 2 møter Røros/Os/Nansen 4. mai, mens Gimse spiller neste kamp mot Leik 2 to dager senere.