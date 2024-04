Astor 2 tok ledelsen ved Ola Bergesen etter 20 minutters spill, og Jonas Sætre fikk nettsus og doblet ledelsen ti minutter senere. Noen minutter før hvilen fikk Trond straffespark. Nicolai Thancke Larsen scoret fra straffemerket. Ved pause sto det 1-2.

Dro ifra

Henrik Øverlie sørget for at resultattavla viste 3-1 to minutter etter pause, og ni minutter senere økte avstanden mellom lagene da Markus Kvitland satte inn 4-1. Det ble ikke scoret flere mål før dommeren blåste i fløyta for siste gang. Kampen endte dermed 1-4.

Ask Eigirsønn Vindspoll (Astor 2 G19) og Mads Alne Grimstad (Trond G19) fikk begge gult kort.

Tok over tredjeplassen

Etter søndagens kamp er Trond nummer ti på tabellen med null poeng, mens Astor 2 er på tredjeplass med tre poeng.

Yngve Lerfald var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Trond måle krefter med Rørvik, mens Astor 2 møter Byåsen TF.