Charlottenlund fikk kampens første mål bare noen minutter ut i kampen da Noah Engeseth satte ballen i nettet, og Charlottenlund doblet ledelsen da Adrian Kristensen Aar satte inn 2-0 etter 18 minutter. Ved pause var stillingen 2-0.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Ti minutter ut i andreomgangen reduserte Strindheim ved Mio Jorquera. Arian Delgadillo Adserø sørget for Charlottenlund-jubel da han satte inn 3-1 etter 61 minutters spill. Jorquera scoret igjen da han gjorde 2-3 ett minutt senere, og Henrik Vik Tollaksen utlignet for Strindheim etter 68 minutter. Fem minutter senere var hattricket et faktum for Jorquera, og Nicolay Kleppan-Bjertnæs satte ballen i mål fire minutter før slutt for gjestene og sørget for at stillingen var 5-3. Samme lag økte ledelsen da Jorquera satte ballen i nettet ett minutt før full tid. Dermed var stillingen 6-3. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 3-6.

Charlottenlunds Adserø pådro seg gult kort. For Strindheim fikk Bilal Meshtan, Jorquera og Jesper Sand gult kort.

Klatret på tabellen

Etter mandagens kamp er Charlottenlund på sjuendeplass på tabellen med seks poeng, mens Strindheim er nummer seks med ni poeng.

Lucas Mikael Stensheim Larsen dømte kampen. 100 tilskuere var til stede på oppgjøret på Charlottenlund idrettspark.

Begge lag spiller sin neste kamp 26. mai. Charlottenlund skal spille mot Ranheim TF, mens Strindheim møter Freidig.