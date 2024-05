En av lagets spillere sendte Sverre i ledelsen da hun satte inn 1-0 etter tolv minutter, og Louise Hallset scoret og doblet ledelsen for Sverre fire minutter senere. Etter 22 minutters spill økte Sverre ved Caroline Asmin Nyborg. Leksvik reduserte til 1-3 ved en spiller noen minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben etter første omgang på stillingen 3-1.

Sverre var suverene i andre omgang

En av lagets spillere la på til 4-1 for Sverre åtte minutter ut i andreomgangen, og fire minutter senere la Moo Hti Mwe Pree på til 5-1 for Sverre. Etter 63 minutter økte avstanden mellom lagene da Caroline Asmin Nyborg satte inn 6-1 for samme lag. Den endelige stillingen i kampen ble 6-1.

Kjempet seg opp til tredjeplass

Etter mandagens kamp er Sverre nummer tre på tabellen med elleve poeng, mens Leksvik er på sjuendeplass med seks poeng.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Sverre spiller neste kamp mot Inderøy 27. mai, mens Leksvik spiller neste kamp mot Følling/Kvam/Stod.