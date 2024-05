Allerede etter ti minutters spill tok Selje/Stadlandet ledelsen ved Silden, og Selje/Stadlandet-spilleren fikk nettsus og doblet ledelsen fem minutter før hvilen. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-2.

Selje / Stadlandet sikret seieren

Etter 65 minutter reduserte Mali Alvilde Myklebust til 1-2 for Svelgen. Victoria Bina Rundereim scoret 3-1-målet for Selje/Stadlandet to minutter senere. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 1-3.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter tirsdagens kamp er Svelgen nummer sju på tabellen med null poeng, mens Selje/Stadlandet er på femteplass med seks poeng.

Paul Henning Kaldheim var kampleder.

I neste runde skal Svelgen måle krefter med Stryn 2 21. mai, mens Selje/Stadlandet møter Bremanger samme dag.