Muskan Ahmadzai ga Sjetne ledelsen tidlig, men Nora Aune Køhler sørget for balanse i Ranheim-regnskapet da hun satte inn 1-1 etter kun seks minutter. Sjetne tok ledelsen på nytt ved Milie Bjerke etter 27 minutters spill. Da lagene gikk til pause etter 35 minutter, var stillingen 2-1.

Sikker fra straffemerket

Ranheim utlignet til 2-2 da en av lagets spillere satte ballen i mål to minutter etter sidebytte. Sjetne-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 3-2 ett minutt senere, men Nora Aune Køhler sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 3-3 sju minutter ut i andreomgangen. Milie Bjerke (Sjetne J13) satte inn et straffespark et kvarter før slutt. Ranheims Nora Aune Køhler scoret på straffe rett etterpå. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-4.

Ble værende på fjerdeplass

Det stanset seiersrekken til Sjetne, som ikke hadde gitt fra seg poeng på fire kamper.

Etter mandagens kamp er Sjetne nummer fire på tabellen med 13 poeng, mens Ranheim er på sjetteplass med ni poeng.

Sadjed Alboghobeish var dommer i kampen.

Sjetne bryner seg på KIL/Hemne 27. mai, mens Ranheim spiller neste kamp mot Flatås 4. juni.