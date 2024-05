Farideh Moradi sørget for at Kragerø/Drangedal fikk en drømmeåpning på oppgjøret da hun satte ballen i mål etter kun tre minutter, og Kragerø/Drangedal doblet ledelsen da Jenny Cornelia Grandalen Sveen satte inn 2-0 sju minutter senere. Samme spiller la på til 3-0 for Kragerø/Drangedal etter 15 minutters spill, og seks minutter senere la Hedda Tomine Andengård Gare på til 4-0 for Kragerø/Drangedal. Maya Josephine Jurgens satte ballen i nettet og økte ledelsen til 5-0 for bortelaget etter 22 minutter, og Maria Bjørkkjær Kverndal økte ledelsen for samme lag da hun satte inn 6-0 like etterpå. Ella Solum Tou økte til 7-0 for samme lag et kvarter før pause, og Kragerø/Drangedal økte ledelsen da Voje satte ballen i nettet to minutter senere. Dermed var stillingen 8-0. Kragerø/Drangedal-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 9-0 noen minutter før hvilen, og to minutter før sidebytte fullførte samme spiller sitt hattrick. Lagene gikk av banen etter første omgang på stillingen 0-10.

Bortelaget dro ifra

Noen minutter ut i andreomgangen reduserte Seljord ved Kristine Eilefstjønn. Da det var spilt et kvarter av andre omgang, scoret Hedda Tomine Andengård Gare sitt andre mål da hun gjorde 11-1, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Marie Sæterbakken Melås satte inn 12-1. Kristine Dyrland reduserte for Seljord etter 60 minutters spill. Ni minutter før slutt økte Kragerø/Drangedal ved Melås. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-13.

Kjempet seg opp til andreplass

Etter mandagens kamp ligger Seljord på sjetteplass på tabellen med tre poeng, mens Kragerø/Drangedal er på andreplass med seks poeng.

Kim Ben var dommer.

I neste runde skal Kragerø/Drangedal måle krefter med Odd/Fossum/Storm 2 28. mai. Seljord møter Snøgg 2 30. mai.