Ingeborg Fivelstad Stadheim sendte Sunnylven i føringen et kvarter før sidebytte. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene av banen på stillingen 0-1.

Sikret poengene etter snuoperasjon

Julie Moldskred Veiseth sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1 noen minutter ut i andreomgangen, og Hasundgot tok ledelsen da Sarah Elise Førde scoret da det var spilt et kvarter av andre omgang. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 2-1.

Klatret til andreplass

Etter tirsdagens kamp er Hasundgot nummer to på tabellen med ti poeng, mens Sunnylven er på femteplass med ett poeng.

Dagfinn Berg Tjervåg var kampleder.

Begge lag spiller sin neste kamp 22. mai. Hasundgot skal spille mot Ørsta 2, mens Sunnylven møter Valldal.