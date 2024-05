Minde var uheldig og gjorde selvmål etter bare to minutters spill. Susanne Eilertsen scoret og doblet ledelsen for Vestsiden-Askøy 2 tre minutter før hvilen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0 etter første omgang.

Redusering etter pause

To minutter etter pause reduserte Lykke Hjortland til 1-2 for Minde, og Heidi Langseth Næss utlignet for Minde etter 59 minutter. Holmedal sendte Vestsiden-Askøy 2 i føringen igjen like etterpå. Dermed endte oppgjøret 3-2.

Klatret til femteplass

Etter torsdagens kamp er Vestsiden-Askøy 2 på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Minde er nummer seks med fire poeng.

Kent Bjarte Træen var dommer i kampen.

Vestsiden-Askøy 2 spiller neste kamp mot Kvernbit 2 23. mai, mens Minde møter Østsiden Askøy 1. juni.