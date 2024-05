Mathilde Krokås Birkeland sendte Masfjord foran da hun satte inn 1-0 etter 31 minutter. Ved pause var stillingen 1-0.

Dominerte etter pause

Anastasia Jåstad scoret og doblet ledelsen for Masfjord, og Midtbø økte ledelsen for Masfjord da hun satte inn 3-0 et kvarter før slutt. Samme spiller økte ledelsen da hun satte inn 4-0 fire minutter før slutt, og fire minutter senere fullførte Masfjord-angriperen sitt hattrick. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 5-0.

Leder serien

Etter torsdagens kamp ligger Masfjord på førsteplass på tabellen med ni poeng, mens Nordhordland 2 er på fjerdeplass med fire poeng.

Stian Søvik dømte kampen.

23. mai er det ny kamp for Masfjord. Da møter de Osterøy. Nordhordland 2 skal måle krefter med Sædalen/Fana 3 25. mai.