Brønnøysund tok ledelsen ved Iben Birk Halsen allerede etter fire minutter, og Brønnøysund var på farten igjen ti minutter senere. De doblet ledelsen da samme spiller satte inn 2-0. Aksel Rambo Falkheim reduserte til 1-2 et kvarter før pause. Da lagene gikk i garderoben etter 40 minutter, var stillingen 1-0.

Dro ifra

Alfred Meisfjord Fjellsøy satte ballen i mål sju minutter etter sidebytte for Brønnøysund og sørget for at stillingen var 3-1, og Gustav Lauvset Johansen økte ledelsen for Brønnøysund da han satte inn 4-1 åtte minutter senere. Seks minutter før slutt reduserte Gruben ved Liam Rengård Teigstad. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 2-4.

Halsen (Brønnøysund G15) og Markus Stien (Gruben G15) fikk begge gult kort.

Klatret til andreplass

Etter torsdagens kamp er Gruben nummer seks på tabellen med null poeng, mens Brønnøysund er på andreplass med ni poeng.

Ayman Altoum var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Gruben spiller neste kamp mot Sandnessjøen 14. mai, mens Brønnøysund prøver seg mot Rana 20. mai.