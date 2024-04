Odd 3 tok føringen da Oliver Svenungsen Skau satte inn 1-0 allerede etter fire minutters spill, og Odd 3 var på farten igjen etter 21 minutter. De doblet ledelsen da Tor André Nordbø satte inn 2-0. Olav Bekkhus Ødegården reduserte for Storm noen minutter før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-1.

Økte ledelsen

Balder Hansen scoret for Odd 3 etter et kvarter av andreomgangen, slik at resultattavla viste 3-1. Johnny Dangshing satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Odd 3. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 4-1.

Storms Sander Skotnes Stølan fikk se det gule kortet.

Spennende runde i vente

Mentor Berisha var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Storm måle krefter med Herkules, mens Odd 3 møter Pors 2.