Karine Ornæs Midjo ga Rosenborg en tidlig ledelse, men Linus Hammerhaug Selvåg utlignet da han satte inn 1-1 etter 14 minutter. Alex Soboniak ga Hitra ledelsen fem minutter senere, og A. Soboniak scoret sitt andre mål da han gjorde 3-1 etter 22 minutters spill. Da lagene gikk til pause etter 40 minutter, var stillingen 1-3.

Ekspederte straffe i mål

Selvåg satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Hitra etter et kvarter av andre omgang, og seks minutter senere fikk Hitra straffe. Samme spiller satte inn 5-1-målet. Et kvarter før slutt la Selvåg på til 6-1 for Hitra, og fire minutter før slutt fullførte A. Soboniak sitt hattrick. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-7.

Emilie Jørgensen Leer pådro seg gult kort.

Hitra topper tabellen

Etter torsdagens kamp er Rosenborg på tiendeplass på tabellen med null poeng, mens Hitra ligger på førsteplass med tre poeng.

Frode Tøndel Øyangen dømte kampen.

I neste runde skal Rosenborg måle krefter med Trond 2 15. april. Hitra møter Romolslia/Flatås/Kolstad 16. april.