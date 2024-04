Magnus Stendal sendte Trond i ledelsen bare noen minutter ut i kampen, men Yannis Marius Adam utlignet da han satte inn 1-1. Flatås' Kristoffer Nilsen scoret på straffe etter et kvarters spill. Stendal utlignet til 2-2 da han satte ballen i mål fem minutter senere. Lagene gikk til pause på stillingen 2-2.

Målshow i andre omgang

Jonas Jacobus Klepstad sendte Trond foran på nytt da han satte inn 3-2 noen minutter ut i andreomgangen, men noen minutter etter hvilen scoret Joel Mathew Nepomuceno Aasgård for Flatås. Flatås tok føringen igjen da Sander Sørlie satte inn 4-3 ti minutter ut i andre omgang, men Atle-Sander Aas sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 4-4 like etterpå. Buvik sørget for ledelse på nytt da han satte inn 5-4-målet da det var spilt et kvarter av andreomgangen, og Christian Adam satte ballen i mål ti minutter senere for Flatås og sørget for at stillingen var 6-4. Buvik økte til 7-4 for Flatås etter 80 minutter. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 4-7.

Tronds Herman Lindi Sliper og Sindre Melleby Aarnseth fikk gult kort. For Flatås fikk Kristoffer Grefstad og Philip Hugo Magnussen gult kort.

Topper tabellen

Etter søndagens kamp er Trond på fjerdeplass på tabellen med tre poeng, mens Flatås er serieleder med seks poeng.

Bahaulddin Mdallal Thamer Al-Jaberi var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Trond måle krefter med Rissa, mens Flatås møter Charlottenlund 2.