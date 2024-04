Utleira tok ledelsen i oppgjøret etter kun fem minutters spill, men Thorstensen utlignet til 1-1 da hun satte ballen i mål fire minutter senere. Utleira tok ledelsen på nytt etter 23 minutter. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 1-2.

Havnet i trøbbel - snudde oppgjøret

Etter 65 minutters spill utlignet Thorstensen for Ranheim, og Maren Pelabon sendte Ranheim i føringen åtte minutter før slutt. Maja Krogh satte ballen i mål fire minutter senere for Ranheim og sørget for at stillingen var 4-2. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 4-2.

Ranheim serieleder

Etter mandagens kamp er Ranheim på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Utleira ligger på sjuendeplass med tre poeng.

Emil Huso Opsahl var dagens dommer.

27. april er det ny kamp for Ranheim. Da møter de Gimse/Melhus/Gauldal. Utleira skal måle krefter med Tynset samme dag.