Verken Arendal eller Amazon Grimstad maktet å sette ballen i nettet før hvilen. Dermed viste resultattavla 0-0 midtveis.

Hadde grunn til å juble

Innbytter Matilda Stige Lindahl sørget for ledelse da hun satte inn 1-0-målet etter 63 minutters spill. Hun hadde akkurat blitt byttet inn. Ida Jensen scoret og doblet ledelsen for Amazon Grimstad. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 0-2.

Arendals Annicken Bjellvåg Eliassen fikk gult kort. For Amazon Grimstad fikk Ida Jensen og Lise Farstad gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Anne-Katrine Kjebekk Thomsen var dommer i kampen. 246 tilskuere fikk med seg oppgjøret.

28. april skal Arendal møte Haugesund, mens Amazon Grimstad møter Start.