Heaven Fai Aurora Isus Thirsha ga Stranda 9er ledelsen tidlig i kampen. Etter kun ti minutters spill ble vondt til verre for Guard/Aksla 9er, da Vinje doblet ledelsen for Stranda 9er. Fire minutter senere reduserte Guard/Aksla 9er ved Rikke Helena van der Weel. Oliwia Julia Galazka satte inn 3-1 et kvarter før hvilen. Da lagene gikk i garderoben etter 45 minutter, var stillingen 1-3.

Pyntet på resultatet

Celine Indreeide Kvalsvik reduserte til 2-3 for Guard/Aksla 9er etter 67 minutter. Etter 78 minutters spill scoret Vinje sitt andre mål da hun gjorde 4-2. Ett minutt før full tid reduserte Mona Rindarøy Falkhytten til 3-4 for Guard/Aksla 9er. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Kampen endte dermed 3-4.

Tok over andreplassen

Guard/Aksla har tapt sine to siste kamper.

Etter onsdagens kamp ligger Guard/Aksla på sjetteplass på tabellen med null poeng, mens Stranda er på andreplass med tre poeng.

Ian William Elkington var dommer i kampen.

Begge lag spiller sin neste kamp 1. mai. Guard/Aksla skal spille mot Sykkylven, mens Stranda møter Hareid.