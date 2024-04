Skansemyren tok ledelsen da Hans Fredrik Aas satte inn 1-0 etter 17 minutter, men Martin Mykland Jacobsen utlignet til 1-1 da han satte ballen i mål et kvarter før hvilen. Rett etterpå tok Minde 2 ledelsen , og Mikael Wolen Haugsøen fant nettmaskene fem minutter før pause. Fem minutter senere økte Minde 2 ved André Jørgensen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-4 etter første omgang.

Målbonanza etter pausen

Haugsøen scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 5-1 etter 57 minutters spill, og Jørgensen økte ledelsen da han satte inn 6-1 tre minutter før slutt. Eirik Flotve satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-1 for Minde 2 like etterpå. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 1-7.

Skansemyrens Hans Fredrik Aas fikk se det gule kortet.

Mye å se fram til neste runde

Kjartan Mørk Enehaug var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Skansemyren måle krefter med TIF Viking 2, mens Minde 2 møter Baune 3.