Spjelkavik 2 tok ledelsen da Vetle Spjelkavik scoret etter et kvarters spill, og samme spiller doblet ledelsen for Spjelkavik 2 da han satte inn 2-0 seks minutter senere. Miran Ghahramani reduserte til 1-2 etter 23 minutter. Kitiphat Apisinwararat scoret for Spjelkavik 2 rett etterpå, slik at resultattavla viste 3-1, og resultatet sto seg til hvilen. Lagene gikk av banen på stillingen 3-1 etter første omgang.

Spjelkavik 2 økte ledelsen

Heggstad la på til 4-1 for Spjelkavik 2 ett minutt etter hvilen. To minutter senere reduserte Blindheim 2 ved William Meh. Seks minutter ut i andreomgangen scoret Heggstad sitt andre mål da han gjorde 5-2. Magnus Vik-Slettvoll reduserte for gjestene fire minutter senere, og da det var spilt et kvarter av andre omgang, reduserte Miran Ghahramani til 4-5 for Blindheim 2. to minutter før slutt var hattricket et faktum for Heggstad, og Noa Steien Seljeset satte ballen i nettet og økte ledelsen like etterpå. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 7-4.

Poengjakten fortsetter

Amund Ukkelberg var kampleder.

Blindheim 2 prøver seg mot Vanylven 22. april, mens Spjelkavik 2 spiller neste kamp mot Emblem 2 dagen etter.