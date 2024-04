Moumin sørget for at Minde 2 fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål etter kun tre minutters spill, og Minde 2-angriperen scoret igjen da han gjorde 2-0 like etterpå. Sigurd Rysjedal satte ballen i nettet og økte ledelsen allerede etter åtte minutter, og Moumin sikret seg hattrick da han la på til 4-0 fem minutter senere. Etter 16 minutters spill var Minde 2 uheldig og satte ballen i eget nett. Herman Lunde Klemmetsby reduserte til 2-4 for Njardar/Tysnes rett etterpå. Et kvarter før pause økte avstanden mellom lagene da Oskar Pisani Angeltvedt satte inn 5-2 for Minde 2, og to minutter senere scoret Minde 2-spilleren sitt andre mål da han gjorde 6-2. Etter 26 minutter la Ola Qvale Sundstrøm på til 7-2 for Minde 2, og seks minutter senere økte avstanden mellom lagene da Leo Berg-Grindheim satte inn 8-2. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 9-2 for Minde 2, og Ola Qvale Sundstrøm økte ledelsen da han satte inn 10-2 etter 35 minutters spill. Etter halvspilt kamp sto det 2-10.

Minde 2 tok seieren etter målrik andreomgang

Njardar/Tysnes reduserte til 3-10 fem minutter ut i andreomgangen. Like etterpå vartet Minde 2-spilleren opp med hattrick, og Antonio Lorentz Scorrano-jansen satte ballen i nettet og økte ledelsen til 12-3 for Minde 2 etter 44 minutter. Et kvarter før full tid reduserte Njardar/Tysnes til 4-12. Minde 2 økte ledelsen da Moumin satte ballen i nettet fire minutter senere. Dermed var stillingen 13-4. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 4-13.

Slik spilles neste runde

Hjemmelag må skaffe dommer var dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Minde 2 måle krefter med Sotra 3, mens Njardar/Tysnes møter Nore Neset 2.