Hånes tok ledelsen etter 14 minutters spill, men Ingrid Sørlien Flakk utlignet da hun satte inn 1-1 et kvarter før sidebytte. Hånes fikk et forsprang igjen da Lotte Isefjær satte inn 2-1 fire minutter senere, men Flakk sørget for balanse i regnskapet da hun satte inn 2-2 etter 34 minutter. Hånes tok ledelsen 3-2 fire minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 3-2.

Hånes holdt stand

Ingri Francoise Kolstad Cardin utlignet til 3-3 da hun satte ballen i mål fem minutter etter hvilen. Milie Røyseland sendte Hånes i føringen på nytt da det var spilt et kvarter av andre omgang, og hjemmelaget gjorde 5-3 ni minutter senere. Kristina Tveit Mollestad gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 4-5 åtte minutter før slutt. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 5-4.

Hånes beholder andreplass

Etter fredagens kamp er Hånes på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Birkenes ligger på tredjeplass med tre poeng.

Bahri Ujkani var dommer i oppgjøret.

23. april er det ny kamp for Birkenes. Da møter de Gjerstad. Hånes skal måle krefter med Otra/Valle 25. april.