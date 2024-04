En spiller sendte Rindal i føringen da han satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, og en av lagets spillere doblet ledelsen da han satte inn 2-0 etter 18 minutters spill. Ottar Helgetun satte ballen i nettet og økte ledelsen rett etterpå, og etter 23 minutter scoret Rindal-spilleren igjen da han gjorde 4-0. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 4-0.

Var suverene i andre omgang

Ottar Helgetun gjorde hattrick åtte minutter ut i andreomgangen. Fire minutter senere ble avstanden mellom lagene redusert da Linus Otnes reduserte til 1-5. Ottar Helgetun scoret igjen da han gjorde 6-1 da det var spilt et kvarter av andre omgang, og samme spiller la på til 7-1 for Rindal like etterpå. Et kvarter før slutt la en spiller på til 8-1 for Rindal, og Rindal økte ledelsen da Ottar Helgetun satte ballen i nettet tre minutter senere. Dermed var stillingen 9-1. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Da dommeren blåste av kampen, viste resultattavla 9-1.

Troner på topp

Etter fredagens kamp er Rindal på topp i serien på tabellen med tre poeng, mens Valsøyfjord/Halsa er nummer ti med null poeng.

Pål August Mykkelgård var dagens dommer.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Valsøyfjord/Halsa spiller mot Meldal 22. april, mens Rindal spiller neste kamp mot Skaun 2 26. april.