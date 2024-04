Andi Sahitaj sendte Tynset i ledelsen et kvarter før pause, og Martin Helgesen Negård scoret og doblet ledelsen for Tynset. Flyen la på til 3-0 for Tynset noen minutter før sidebytte. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 3-0.

Hjemmelaget dro ifra

Esrom Teame Sahle økte til 4-0 for Tynset noen minutter ut i andre omgang, og da det var spilt et kvarter av andreomgangen, scoret Flyen igjen da han gjorde 5-0. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 5-0.

Mye å se fram til neste runde

Asbjørn Flatberg dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Byåsen 2 måle krefter med Meldal/Rindal/Svorkmo, mens Tynset møter Sverresborg.