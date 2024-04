Aksel Aamlid sendte Seljord i føringen etter tolv minutter, og Saamund Tveit Bakkemoen fikk nettsus og doblet ledelsen for Seljord etter 24 minutters spill. To minutter senere økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 3-0 for Seljord, og etter 29 minutter var hattricket et faktum for Seljord-angriperen. Seljord økte ledelsen da Edvard Witczak Telnes satte ballen i nettet fire minutter senere. Dermed var stillingen 5-0. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 5-0.

Dominerte etter hvilen

Hussein Khaled Shaker satte ballen i nettet og økte ledelsen fire minutter etter sidebytte, og Gaute Breivik Hvistendahl la på til 7-0 for samme lag like etterpå. Saamund Tveit Bakkemoen scoret sitt fjerde mål i kampen da han gjorde 8-0 åtte minutter ut i andre omgang, og samme lag rykket ytterligere ifra da en av lagets spillere økte ledelsen fire minutter senere. Etter et kvarter av andreomgangen scoret en spiller igjen da han gjorde 10-0, og rett etterpå scoret Saamund Tveit Bakkemoen sitt femte mål da han gjorde 11-0. Et kvarter før full tid vartet en av lagets spillere opp med hattrick, og tre minutter senere økte samme lag ved Tobias Nekstad Grave. Magnus Bosnes Hegna reduserte til 1-13 etter 65 minutters spill. En spiller scoret igjen da han gjorde 14-1 rett etterpå. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Dermed endte oppgjøret 14-1.

Seljord leder serien

Etter tirsdagens kamp er Seljord på førsteplass på tabellen med seks poeng, mens Nome ligger på sjetteplass med tre poeng.

Sefik Begluk var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Nome møter Skidar 30. april, mens Seljord spiller neste kamp mot Urædd dagen etter.