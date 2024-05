David Furu sendte Finnås foran da han satte inn 1-0 etter 23 minutters spill, og ti minutter senere doblet Finnås ved Jonas Sønstabø Helland. Lagene gikk i garderoben på stillingen 2-0.

Finnås dro ifra

Finnås økte ledelsen da 22-åringen satte ballen i nettet et kvarter før full tid. Dermed var stillingen 3-0, og Arild Ebbesvik la på til 4-0 seks minutter senere. Minuttet før full tid reduserte Erik Sydnes til 1-4 for Sveio. Ebbesvik scoret igjen da han gjorde 5-1 like etterpå. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble sluttresultatet 5-1.

Finnås' Jonas Sønstabø Helland pådro seg gult kort. For Sveio fikk Anders Sausjord Bjelland, Kjetil Pedersen og Erik Sydnes gult kort.

Nye poeng skal deles ut

Etter onsdagens kamp er Finnås på andreplass på tabellen med 13 poeng, mens Sveio er nummer ni med seks poeng.

Åsmund Ohm Børretzen var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Finnås spiller neste kamp mot Djerv 1919 3 23. mai, mens Sveio spiller neste kamp mot Solid 2/Trott 2/Stord 3.