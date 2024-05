Ørsta/Hovdebygda 2 fikk en kjempestart på kampen da Aron Bjørdal Berg sendte laget sitt i føringen etter bare tre minutters spill, og like etterpå doblet Aklestad ledelsen til Ørsta/Hovdebygda 2. samme spiller økte til 3-0 for Ørsta/Hovdebygda 2 etter kun sju minutter, og Ørsta/Hovdebygda 2-angriperen laget hattrick da han ordnet 4-0 ett minutt senere. Fem minutter før pause la Abibakar Ali Omar på til 5-0 for Ørsta/Hovdebygda 2, og Jakob Øye Myklebust la på til 6-0 for gjestene fire minutter senere. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-6.

Dominerte etter hvilen

Elias Nupen Lothe satte ballen i nettet og økte ledelsen til 7-0 for bortelaget, og etter 52 minutters spill økte avstanden mellom lagene da Jørgen Rishaug Folkestad satte inn 8-0 for samme lag. Aklestad scoret igjen da han gjorde 9-0 rett etterpå, og Aklestad satte ballen i nettet og økte ledelsen et kvarter før slutt. Aklestad økte ledelsen for bortelaget da han satte inn 11-0 ni minutter senere. Det ble ikke flere scoringer i kampen. Da sluttsignalet lød, viste resultattavla 0-11.

Ørsta / Hovdebygda 2 serieleder

Etter onsdagens kamp er Langevåg 2 på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Ørsta/Hovdebygda 2 er på førsteplass med ni poeng.

Alexander Hårstad Hendset var dommer.

22. mai er det ny kamp for Langevåg 2. Da møter de Hareid 2. Ørsta/Hovdebygda 2 skal måle krefter med Blindheim 3 25. mai.