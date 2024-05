Folkow sendte Krokelvdalen i føringen da han satte inn 1-0 etter bare to minutter, men Sivert Müller Steen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Folkow scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 2-1 åtte minutter senere. Lagene gikk av banen på stillingen 1-2 til pause.

Scoring fra elleve meter

Ti minutter ut i andre omgang fikk Krokelvdalen straffespark. Folkow satte inn 3-1-målet, og Kelvin-Chinonso Okoro-Brown satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Krokelvdalen åtte minutter senere. Vetle Slettli Myklebust reduserte til 2-4 for Hamna 3 et kvarter før slutt, og Hamna 3 reduserte til 3-4 ved samme spiller rett etterpå. Okoro-Brown scoret sitt andre mål da han gjorde 5-3 fem minutter før slutt. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 3-5.

Krokelvdalen leder serien

Etter tirsdagens kamp er Hamna 3 nummer åtte på tabellen med null poeng, mens Krokelvdalen er serieleder med ni poeng.

Knut Andreas Thunestvedt var kampleder.

I neste runde skal Hamna 3 møte Kvaløya 3, mens Krokelvdalen møter Ulfstind.