Allerede etter fem minutters spill tok Volda ledelsen ved Bette Melina Ohma, men Hedda Ulla Otterlei sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 1-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Etter halvspilt kamp var stillingen 1-1.

Hadde grunn til å juble

HaNo/Lepsøy tok ledelsen da Linda Mariana Hellevik scoret fem minutter etter sidebytte, og like etterpå scoret Otterlei igjen da hun gjorde 3-1. Etter et kvarter av andre omgang reduserte Sigrid Seblewongel Sætre til 2-3 for Volda, og Nila Berg Zetterstrøm utlignet da hun satte inn 3-3. Sju minutter senere scoret Ohma sitt andre mål da hun gjorde 4-3, og Kamilla Paulen sørget for Volda-jubel da hun satte inn 5-3 da det var spilt en halv time i andreomgangen. Rett etterpå vartet Otterlei opp med hattrick. Paulen scoret sitt andre mål i kampen da hun gjorde 6-4 fire minutter før slutt. Lone Otterlei Austnes gjorde avstanden mellom lagene mindre da hun reduserte til 5-6 ett minutt før slutt. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 6-5.

Klatret på tabellen

Etter kampen står både Volda og HaNo/Lepsøy med seks poeng.

Henning Nygård var dommer i oppgjøret.

I neste runde skal HaNo/Lepsøy måle krefter med Langevåg/Sula 2 21. mai. Volda møter MTG 9ar 27. mai.