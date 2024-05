Etter 20 minutter tok Brann 2 ledelsen ved David Tufekcic, og Jaf scoret og doblet ledelsen for Brann 2. etter 39 minutters spill la samme mann på til 3-0 for Brann 2. ett minutt senere reduserte Brattvåg da Tobias Flem satte inn 1-3-målet, og Ole Sebastian Sundgot reduserte til 2-3 noen minutter før sidebytte. Etter 45 minutter scoret Jesper Eikrem for Brann 2. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 4-2.

Brattvåg reduserte

Sundgot scoret sitt andre mål da han gjorde 3-4 etter 90 minutters spill. Ingen av lagene rakk å finne nettmaskene igjen. Dermed ble den endelige stillingen 4-3.

Brann 2s Eivind Helland fikk gult kort.

Kjempet seg opp til åttendeplass

Etter mandagens kamp er Brann 2 på åttendeplass på tabellen med ni poeng, mens Brattvåg ligger på sjuendeplass med ni poeng.

Abdulhadi Al-Fahad dømte kampen.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Brattvåg måle krefter med Hødd, mens Brann 2 møter Lysekloster.