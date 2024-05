Spjelkavik tok ledelsen da en av lagets spillere scoret etter 24 minutters spill, og Spjelkavik var på farten igjen fire minutter senere. De doblet ledelsen da Heggstad satte inn 2-0. Samme spiller økte ledelsen for Spjelkavik da han satte inn 3-0 noen minutter før sidebytte. Lagene gikk i garderoben på stillingen 0-3.

Dro ifra

Spjelkavik-angriperen fikk sitt hattrick etter 45 minutter, og fire minutter senere økte avstanden mellom lagene da en spiller satte inn 5-0 for Spjelkavik. Gard Skaro satte ballen i nettet og økte ledelsen etter 60 minutters spill. Valder/Godøy reduserte til 1-6 ved Herman Clausen Skjong åtte minutter senere. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 1-6.

Aron Tuva Holkestad pådro seg gult kort.

Ble værende på fjerdeplass

Etter tirsdagens kamp ligger Valder/Godøy på sjuendeplass på tabellen med tre poeng, mens Spjelkavik er på fjerdeplass med seks poeng.

Emrik Østrem Vartdal dømte oppgjøret.

I neste runde skal Valder/Godøy måle krefter med Emblem 4. mai. Spjelkavik møter Rollon/Guard 8. mai.