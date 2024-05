Trott/Solid/Stord 15 tok ledelsen ved Mathilde Askeland-Larsen allerede etter ni minutter. Lagene gikk i garderoben til pause på stillingen 1-0.

Fulltreffer fra ellevemetersmerket

Trott/Solid/Stord 15s Andrea Kaldråstøyl Valenza scoret fra straffemerket fire minutter etter pause. Lilly Ytreland reduserte til 1-2 fem minutter senere. Helena Siqveland-Nilsen sørget for at resultattavla viste 3-1 ti minutter ut i andreomgangen. Seks minutter før slutt reduserte Vedavåg Karmøy ved Alvi Grundetjern Grøgaard. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 3-2.

Askeland-Larsen pådro seg gult kort.

Trott / Solid / Stord 15 serieleder

Etter tirsdagens kamp er Trott/Solid/Stord 15 på førsteplass på tabellen med tolv poeng, mens Vedavåg Karmøy ligger på tredjeplass med tre poeng.

Jonas Vattem dømte kampen.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Trott/Solid/Stord 15 bryner seg på Rosendal 7. mai, mens Vedavåg Karmøy spiller neste kamp mot Stord/Solid/Trott to dager senere.