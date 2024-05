Emilie Agersborg Hernar sendte Kvernbit 2 i føringen da hun satte inn 1-0 etter tolv minutters spill, men Hiba Jak Awed utlignet for Voss/Viljar 2 etter 23 minutter. Maren Askeland Bertheussen sendte Kvernbit 2 i ledelsen igjen like etterpå. Alo scoret for Kvernbit 2 etter 34 minutters spill, slik at resultattavla viste 3-1. Det resultatet sto seg til pause. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3.

Straffescoring

Bortelagets Alo satte inn et straffespark seks minutter etter pause, og Milla Lundberg Espetvedt økte ledelsen for samme lag da hun satte inn 5-1 fire minutter senere. Det ble ikke flere mål i oppgjøret. Dermed endte kampen 1-5.

Kvernbit 2 serieleder

Etter onsdagens kamp er Voss/Viljar 2 på sjuendeplass på tabellen med ett poeng, mens Kvernbit 2 ligger på førsteplass med seks poeng.

Helge Verpeide var dommer i kampen.

Kvernbit 2 prøver seg mot Varegg/Sandviken 2 11. mai, mens Voss/Viljar 2 spiller neste kamp mot Nymark 2 tre dager senere.