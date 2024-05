Smeby satte inn 1-0 for Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg et kvarter før pause. Det holdt til å ta tre poeng, for det ble ikke scoret flere mål i kampen. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-0 til pause.

Måltørke etter pause

Begge lagene forsøkte det de kunne for å få ballen i mål, men kampens andre akt endte målløs. Dermed viste resultattavla 1-0 da sluttsignalet lød.

Karen Schei Lie pådro seg gult kort.

Orkanger beholdt sjuendeplass

Etter mandagens kamp er Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg på tredjeplass på tabellen med ni poeng, mens Orkanger er nummer sju med ett poeng.

Sadjed Alboghobeish var kampleder.

8. mai er det ny kamp for Orkanger. Da møter de Byåsen. Vestbyen/Nationalkameratene/Sverresborg skal måle krefter med Byåsen 15. mai.