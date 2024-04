Jonas Ndikumana Sandvik (Kragerø G19) scoret 1-0 fra krittmerket etter kun sju minutter. Urædds Ulrik Halvorsen satte inn et straffespark etter 36 minutters spill, og to minutter senere tok Urædd ledelsen ved Jørgen Aslaksen. Etter 45 minutter fikk Urædd straffe, og U. Halvorsen scoret 3-1-målet. Like etter blåste dommeren av omgangen. Lagene gikk til pause på stillingen 3-1.

Urædd dro ifra

Noen minutter ut i andre omgang scoret Aslaksen sitt andre mål da han gjorde 4-1, og åtte minutter før slutt økte avstanden mellom lagene da Brage Riis satte inn 5-1. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-1.

Urædds Levi Emiil Arntsen fikk gult kort. For Kragerø fikk Jens Lundgren, Olav Engedal Nilsen og Abdimalik Abdullahi Noor gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter fredagens kamp er Urædd på andreplass på tabellen med seks poeng, mens Kragerø er nummer seks med null poeng.

Mentor Berisha dømte oppgjøret.

I neste runde skal Urædd måle krefter med Pors 1. mai, mens Kragerø møter Notodden samme dag.