Seljord fikk en pangåpning på kampen da Simon Carl Valentin Jändel sendte laget sitt i ledelsen etter bare seks minutters spill, men seks minutter senere utlignet Tollnes 2. Morten Strømstad sørget for at Seljord tok ledelsen igjen med sin scoring etter 18 minutter, og sju minutter senere scoret Stephen Gaston Kalavo. Et kvarter før pause fikk Seljord straffe, og Greiner scoret fra krittmerket. Mohamad Ahmad Alhamid-Almohamad økte ledelsen for Seljord da han satte inn 5-1 seks minutter senere, og Svenn Bakken Braun satte ballen i nettet og økte ledelsen til 6-1 for Seljord. Ingen av lagene klarte å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 6-1.

Økte ledelsen

Noen minutter etter sidebytte scoret Greiner igjen da han gjorde 7-1, og en spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 8-1 for Seljord etter 90 minutters spill. Like etterpå ble kampen avblåst. Den endelige stillingen ble 8-1.

Seljords Harald Lauvik Gjelstad fikk se det gule kortet.

Tok over femteplassen

Det var Tollnes 2s andre tap på rad.

Etter torsdagens kamp er Seljord på femteplass på tabellen med tre poeng, mens Tollnes 2 er nummer elleve med null poeng.

Kim Ben var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Seljord bryner seg på Drangedal 30. april, mens Tollnes 2 spiller neste kamp mot Heddal dagen etter.