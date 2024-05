Etter 17 minutters spill tok Vestsiden-Askøy ledelsen ved Mille Berntzen Sollesnes, og Vestsiden-Askøy doblet ledelsen da Zuzanne Bogacki satte inn 2-0 like etterpå. Vilde Elvestad reduserte for Øygarden etter 33 minutter. Ved pause sto det 2-1.

Publikum fikk mye å juble for

Øygarden-spilleren sørget for at lagene var like langt da hun utlignet til 2-2. Oline Kjærgård sendte Vestsiden-Askøy i ledelsen på nytt da hun satte inn 3-2 ni minutter etter pause, men Nathalie Misje utlignet for Øygarden etter 68 minutters spill. Veivåg-Monsen sendte Vestsiden-Askøy i føringen igjen ett minutt senere, og Vestsiden-Askøy-spilleren scoret sitt andre mål da hun gjorde 5-3 da det var spilt en halv time i andre omgang. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 5-3.

Vestsiden-Askøy topper tabellen

Etter torsdagens kamp er Vestsiden-Askøy serieleder på tabellen med ni poeng, mens Øygarden er nummer seks med to poeng.

Åge Økland Bakke var kampleder.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Øygarden måle krefter med Askøy 2, mens Vestsiden-Askøy møter Telavåg/Sotra 2.