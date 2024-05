Christian Mikkelsen Lea sendte Vestbyen 3/Nationalkameratene 3/Sverresborg 3 i ledelsen da han satte inn 1-0 et kvarter før hvilen, og samme spiller doblet ledelsen da han satte inn 2-0 etter 35 minutters spill. Ingen av lagene rakk å score flere mål før sidebyttet. Dermed gikk lagene i garderoben på stillingen 0-2.

Dro ifra

Etter 57 minutter var hattricket et faktum for Vestbyen 3/Nationalkameratene 3/Sverresborg 3-angriperen, og fem minutter senere la Martin Miguel Angel Holm på til 4-0 for Vestbyen 3/Nationalkameratene 3/Sverresborg 3. Ingen av lagene klarte å sette ballen i mål flere ganger. Sluttresultatet ble dermed 0-4.

Tore Min-Jae Hilstad fikk se det gule kortet.

Vestbyen 3 / Nationalkameratene 3 / Sverresborg 3 klatret til andreplass

Etter torsdagens kamp ligger Meldal på niendeplass på tabellen med to poeng, mens Vestbyen 3/Nationalkameratene 3/Sverresborg 3 er på andreplass med seks poeng.

Karl Asbjørn Selvåg var dommer i oppgjøret.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Meldal måle krefter med Skaun 2/Buvik 2, mens Vestbyen 3/Nationalkameratene 3/Sverresborg 3 møter Hitra.