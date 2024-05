Orkla tok ledelsen da Mari Ustad satte inn 1-0 etter 28 minutters spill. Lagene gikk av banen på stillingen 1-0.

Dro ifra

Etter 56 minutter ble vondt til verre for NTNUI, da Line Hoel Fossmo doblet ledelsen for hjemmelaget. Samme spiller la på til 3-0 for vertene seks minutter senere. Etter 69 minutters spill reduserte gjestene ved Mina Charlotte Böhme. Ustad scoret igjen da hun gjorde 4-1 minuttet før full tid. Kort tid etterpå ble kampen avblåst. Oppgjøret endte dermed 4-1.

Mye å se fram til neste runde

Etter torsdagens kamp ligger Orkla på tiendeplass på tabellen med tre poeng, mens NTNUI er på tolvteplass med null poeng.

Morten Bøstein-Melhus var dagens dommer.

6. mai skal Orkla møte Malvik, mens NTNUI møter Levanger.