Emil Mykkeltvedt sendte Hamna i ledelsen bare noen minutter ut i første omgang, men Marco Benjamin Bansi sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Kvaløya tok ledelsen ved samme spiller et kvarter før pause. Seks minutter senere fikk bortelaget straffespark, og Marco Benjamin Bansi scoret 3-1-målet. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-3.

Hamna hentet inn ledelsen og sikret poeng

Marco Benjamin Bansi satte ballen i nettet og økte ledelsen til 4-1 for Kvaløya. Hamna satte inn 2-4 etter 53 minutter. Christian Moe-Togstad satte ballen i nettet og økte ledelsen like etterpå. Etter 59 minutters spill scoret Emil Mykkeltvedt sitt andre mål da han gjorde 3-5, og to minutter senere var hattricket et faktum for samme spiller. Anton Castillo Sørheim sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 5-5 etter 63 minutter. Den endelige stillingen i oppgjøret ble 5-5.

Mye å se fram til neste runde

Robert James William Isaac var dommer.

Hamna møter Skarp 8. mai, mens Kvaløya spiller neste kamp mot Fløya to dager senere.