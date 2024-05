Benedikte Almlie sendte Sverresborg i ledelsen da hun satte inn 1-0 bare noen minutter ut i kampen, og Kristiansen scoret og doblet ledelsen for Sverresborg. 20-åringen økte ledelsen for Sverresborg da hun satte inn 3-0 et kvarter før pause. Ingen av lagene klarte å finne nettmaskene flere ganger før sidebyttet. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-3.

Forsvarte ledelsen

Fem minutter etter sidebytte vartet Sverresborg-angriperen opp med hattrick. Nilsine Bøhn Øverland reduserte til 1-4 for Fram Skatval seks minutter før slutt. Det ble ikke flere mål i kampen. Dermed endte oppgjøret 1-4.

Klatret til andreplass

Etter tirsdagens kamp er Fram Skatval på femteplass på tabellen med seks poeng, mens Sverresborg ligger på andreplass med sju poeng.

Terje Olav Brønlund var dagens dommer.

Begge lag spiller sin neste kamp 14. mai. Fram Skatval skal spille mot Tangmoen, mens Sverresborg møter Malvik 2.