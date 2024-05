Petter Svensson Øksnes sørget for at Valestrand Hjellvik fikk en drømmestart på oppgjøret da han satte ballen i mål etter kun seks minutter, og Håvard Zahl Bakken fikk nettsus og doblet ledelsen for Valestrand Hjellvik seks minutter senere. Samme spiller satte ballen i nettet og økte ledelsen til 3-0 for Valestrand Hjellvik etter 17 minutters spill, og like etterpå vartet Valestrand Hjellvik-angriperen opp med hattrick. Noah Gabriel Tveiten Ulriksen økte ledelsen for Valestrand Hjellvik da han satte inn 5-0 et kvarter før sidebytte, og Valestrand Hjellvik rykket ytterligere ifra da Elias Småland økte ledelsen fire minutter senere. Ved pause sto det 6-0.

Målshow etter pause

Ulriksen scoret igjen da han gjorde 7-0 ett minutt etter hvilen, og åtte minutter senere scoret Bakken sitt fjerde mål da han gjorde 8-0. Etter 68 minutter økte avstanden mellom lagene da Morgan Aagesen Fitjar satte inn 9-0 for samme lag, og rett etterpå økte avstanden mellom lagene da Bakken satte inn 10-0. Sju minutter før slutt var hattricket et faktum for Ulriksen, og hjemmelaget økte ledelsen da samme spiller satte ballen i nettet to minutter senere. Dermed var stillingen 12-0. Etter 90 minutters spill økte vertene ved Øksnes. Like etterpå blåste dommeren i fløyta for siste gang. Den endelige stillingen i kampen ble 13-0.

Markus Pedersen-Johansen og Viljar Håvik Johannessen fikk gult kort.

Tok steg på tabellen

Etter tirsdagens kamp er Valestrand Hjellvik på andreplass på tabellen med ni poeng, mens Arna-Bjørnar 2 ligger på sjetteplass med null poeng.

Petter Lohmann Veum var kampleder.

Neste runde byr på spennende utfordringer for begge lag. Valestrand Hjellvik spiller neste kamp mot Osterøy/Fotlandsvåg/Hausvik 21. mai, mens Arna-Bjørnar 2 møter Fri 28. mai.