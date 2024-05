Tollnes 2 tok ledelsen ved Abdirahman Ahmed Ali etter 18 minutter, og Yoel Okbagerigish doblet ledelsen for Tollnes 2 da han satte inn 2-0 fem minutter senere. Jon Alexander Pedersen Steigedal reduserte til 1-2 for Notodden 2 etter 34 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål før pause. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1-2.

Målbonanza etter pausen

Tveten satte ballen i mål tre minutter etter pause, og ti minutter senere økte avstanden mellom lagene da samme spiller satte inn 4-1 for Tollnes 2. etter 58 minutter fullførte Tollnes 2-angriperen sitt hattrick, og Tveten økte til 6-1 for gjestene fem minutter senere. Tveten la på til 7-1 for bortelaget etter 68 minutters spill. Det ble ikke scoret flere mål i oppgjøret. Kampen ebbet ut på stillingen 1-7.

Samme tabellplassering for bortelaget

Etter onsdagens kamp er Notodden 2 på femteplass på tabellen med null poeng, mens Tollnes 2 er nummer tre med seks poeng.

Rollef Flathus var dagens dommer.

I neste runde er det mye å se fram til. Da skal Notodden 2 måle krefter med Pors 2, mens Tollnes 2 møter Langesund/Stathelle 2.