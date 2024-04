Spjelkavik 2 tok ledelsen tidlig etter scoring ved Simon Vågnes, men Preben Giske Olsen sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 1-1. Det ble ikke flere mål denne omgangen. Lagene gikk av banen på stillingen 1-1.

Giske hadde grunn til å juble mot Spjelkavik 2

Seks minutter før slutt tok Giske ledelsen ved Nilsen. Det ble ikke mer nettsus for lagene. Dermed endte kampen 1-2.

Spjelkavik 2s Martin Flo Alnes og Stian Nedregård fikk gult kort. For Giske fikk Teodor Rørvik Johansen gult kort.

Ny runde - nye muligheter

Eline Flem var dagens dommer.

16. april er det ny kamp for Giske. Da møter de Bergsøy 2. Spjelkavik 2 skal måle krefter med Emblem 18. april.