Jonas Hjertholm Rotnes ga Os ledelsen etter 20 minutters spill, men åtte minutter senere utlignet Eivind Viktor Posserud Glenjen for Baune. Henrik Johan Ognedal Berge sendte Os i ledelsen på nytt etter 37 minutter, men Sebastian Vange utlignet da han satte inn 2-2 seks minutter senere. Etter halvspilt kamp var stillingen 2-2.

Os sikret tre poeng

Baune-spilleren scoret sitt andre mål i kampen da han gjorde 3-2 etter 65 minutters spill, men Kjetil Nesbø sørget for at lagene var like langt da han utlignet til 3-3. Eirik Mæland Risøy sendte Os i føringen igjen etter 79 minutter. Det ble ikke flere nettkjenninger i kampen. Dermed endte oppgjøret 3-4.

Troner på topp

Etter torsdagens kamp ligger Baune på sjuendeplass på tabellen med null poeng, mens Os er på førsteplass med seks poeng.

Anders Nygaard Smith dømte kampen.

I neste runde skal Baune møte Sandviken/Varegg, mens Os møter Sotra.